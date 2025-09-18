En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Motín en Funza
Sentencia a Farc
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Dayro brilla en Copa Sudamericana: 18 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 18 de septiembre de 2025.

Blog Deportivo podcast
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 18 de septiembre de 2025:

  • Arnulfo Valentierra, exfutbolista colombiano, habló sobre la participación de Dayro Moreno en el fútbol colombiano y la Copa Sudamericana.
  • Dayro Moreno es la sensación del fútbol colombiano, esta vez, anotando los dos goles que llevaron a Once Caldas a vencer a Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
  • La prensa ecuatoriana mostró resignación tras la derrota de Independiente del Valle en partido contra Once Caldas.
  • El 'Tigre', Falcao García, dialogó sin filtros con Mario García, un excompañero del fútbol, y realizó impactantes declaraciones de su carrera.
  • Carlos Darwin Quintero, futbolista colombiano, se refirió al complejo momento que atraviesan los jugadores del Pereira por incumplimiento de los pagos en el equipo.
  • Alfredo Arias, director técnico del Junior Club, se dirigió a los medios de comunicación para hablar sobre el presente de su equipo.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad