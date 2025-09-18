Dayro brilla en Copa Sudamericana: 18 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 18 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 18 de septiembre de 2025:
- Arnulfo Valentierra, exfutbolista colombiano, habló sobre la participación de Dayro Moreno en el fútbol colombiano y la Copa Sudamericana.
- Dayro Moreno es la sensación del fútbol colombiano, esta vez, anotando los dos goles que llevaron a Once Caldas a vencer a Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
- La prensa ecuatoriana mostró resignación tras la derrota de Independiente del Valle en partido contra Once Caldas.
- El 'Tigre', Falcao García, dialogó sin filtros con Mario García, un excompañero del fútbol, y realizó impactantes declaraciones de su carrera.
- Carlos Darwin Quintero, futbolista colombiano, se refirió al complejo momento que atraviesan los jugadores del Pereira por incumplimiento de los pagos en el equipo.
- Alfredo Arias, director técnico del Junior Club, se dirigió a los medios de comunicación para hablar sobre el presente de su equipo.
Escuche el programa completo aquí: