Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Colombia ya está en el Mundial 2026: 5 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 5 de septiembre de 2025.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 04:36 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 5 de septiembre de 2025:

  • La tricolor aseguró su ida al Mundial 2026, tras derrotar 3 - 0 a Bolivia el pasado jueves, 4 de septiembre, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
  • La Selección de Argentina derrotó a Venezuela 3 goles por 0, con dos anotaciones de Lionel Messi y una de Lautaro Martínez.
  • Perú perdió contra Uruguay, y el seleccionador Oscar Ibañez, dio declaraciones posterior al encuentro.
  • Tras el empate entre Paraguay y Ecuador, y la victoria de Brasil, quien venció a Chile 2 - 1, quedó confirmada una lista de clasificados al Mundial.
  • Joao Almeida se ratificó como ganador de la etapa 13 de la Vuelta España, y Egan Bernal quedó en el puesto 12 de la clasificación general.

Escuche el programa completo aquí:

