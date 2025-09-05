Colombia ya está en el Mundial 2026: 5 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 5 de septiembre de 2025:



La tricolor aseguró su ida al Mundial 2026 , tras derrotar 3 - 0 a Bolivia el pasado jueves, 4 de septiembre, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

, tras derrotar 3 - 0 a Bolivia el pasado jueves, 4 de septiembre, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La Selección de Argentina derrotó a Venezuela 3 goles por 0 , con dos anotaciones de Lionel Messi y una de Lautaro Martínez.

, con dos anotaciones de Lionel Messi y una de Lautaro Martínez. Perú perdió contra Uruguay, y el seleccionador Oscar Ibañez, dio declaraciones posterior al encuentro .

. Tras el empate entre Paraguay y Ecuador, y la victoria de Brasil, quien venció a Chile 2 - 1, quedó confirmada una lista de clasificados al Mundial .

. Joao Almeida se ratificó como ganador de la etapa 13 de la Vuelta España, y Egan Bernal quedó en el puesto 12 de la clasificación general.

Escuche el programa completo aquí: