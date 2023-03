El gol de Diego Herazo frente a Millonarios: Blog Deportivo, programa completo - 30 de marzo de 2023

Este jueves, 30 de marzo, en Blog Deportivo estuvo Hernán Darío Gómez, DT del Junior de Barranquilla, quien habló sobre la situación del equipo.

“Los problemas no se resuelven en ocho días, me parece malintencionado o ignorancia señalarme porque no he resuelto el problema. Nosotros hemos avanzado”, añadió ‘Bolillo’ Gómez.

Por otro lado, el jugador Diego Herazo habló sobre el golazo que marcó ante Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro.

"El Tolima está para pelear grandes cosas, tenemos la liga y la Copa Sudamericana. Tenemos un gran equipo", añadió Herazo.

Además, Héctor Cárdenas, técnico de la Selección Colombia sub-20, habló sobre el cambio de la sede del Mundial de la categoría.

“Los primeros días cuestan, por eso se habla de un tiempo estipulado que hay que tener previo a esa competencia”, añadió Cárdenas.