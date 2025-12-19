¡El último show deportivo del año! 19 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 19 de diciembre de 2025:



El futbolista peruano Pedro Gallese, fichado en el Deportivo Cali, habló sobre su llegada al equipo durante una entrevista.

Giorgio Armas, astrólogo de fútbol , habló sobre la Selección Colombia y el Mundial de 2026.

El Deportivo Cali realizó una rueda de prensa donde dieron detalles de lo que será el 2026 para el equipo.

Finalmente, el equipo de Blog Deportivo se despidió de 2025 con la emisión del último programa del año, pero regresará en 2026 recargado para afrontar el gran escenario deportivo de cara al Mundial.

