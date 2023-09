Gran Fondo Reto Tequendama: 19 de septiembre de 2023 – Blog Deportivo, programa completo

Este martes, 19 de septiembre, en Blog Deportivo, el entrenador del Deportes Quindío, Óscar Héctor Quintabani, relató los hechos de intolerancia que ocurrieron en su lugar de residencia.

“Inmediatamente llegó el cuadrante, el teniente coronel, se pusieron a disposición y me pusieron inmediatamente escoltas. Fuimos a la Fiscalía al día siguiente a hacer la denuncia. Tenemos que erradicar esto, el país está patas arriba, no hay autoridad, no hay nada”, dijo.

Además, el coronel Leonardo Zambrano detalló cuáles serán los recorridos y categorías que tendrá el Gran Fondo Reto Tequendama de la Policía Nacional.

“Vamos a salir a las 6:00 de la mañana, tendremos cierre total de la vía. El corredor puede llevar a su familia, porque habrá actividades lúdicas en la escuela como show de caninos, caballos, inflables y más”, aseguró el coronel.

Publicidad

Por último, estuvo Juan Manuel Zapata para hablar de su llegada al Atlas de México luego de su paso por Envigado y manifestó que el fútbol de México es superior al de Colombia, no solo en competitividad, sino incluso en infraestructura.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: