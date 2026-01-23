Grandes estrellas en la Gala Águila: 23 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 23 de enero de 2026:
- Se llevó a cabo la Gala Águila en el Movistar Arena de Bogotá, donde se premian a los mejores futbolistas del país.
- Entre los sonados de la Gala Águila, el jugador de Santa Fe Hugo Rodallega se pronunció sobre su sueño de llegar al Mundial.
- El colombiano Kevin Serna fue el protagonista de un doblete que le otorgó la victoria a Fluminense sobre Nova Iguaçu. El compromiso finalizó 3 - 2.
- La prensa turca ha reaccionado ante la posible llegada del colombiano Yáser Esnéider Asprilla al Galatasaray.
Escuche el programa completo aquí: