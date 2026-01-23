Grandes estrellas en la Gala Águila: 23 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 23 de enero de 2026:



Se llevó a cabo la Gala Águila en el Movistar Arena de Bogotá , donde se premian a los mejores futbolistas del país.

Entre los sonados de la Gala Águila, el jugador de Santa Fe Hugo Rodallega se pronunció sobre su sueño de llegar al Mundial.

El colombiano Kevin Serna fue el protagonista de un doblete que le otorgó la victoria a Fluminense sobre Nova Iguaçu. El compromiso finalizó 3 - 2.

La prensa turca ha reaccionado ante la posible llegada del colombiano Yáser Esnéider Asprilla al Galatasaray.

