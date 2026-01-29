Hernán Torres sale de Millonarios: 29 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 29 de enero de 2026:



En la segunda fecha de la Liga argentina, el colombiano Juan Fernando Quintero fue el protagonista del doblete que le otorgó la victoria a River Plate sobre Gimnasia, con un marcador de 2 - 0.

En la tercera fecha de la Liga BetPlay, Millonarios volvió a perder, esta vez, frente a Pasto 2 - 1. Como consecuencia, el director técnico Hernán Torres fue despedido de su cargo.

Un gol histórico marcó la clasificación del Benfica en el compromiso ante el Real Madrid, donde en el último segundo, el portero Anatoliy Trubin, marcó un golazo de cabeza, dejando el partido 4 - 2 y garantizando el paso de 'Las Águilas' al repechaje.

Santa Fe empató en su casa 2 - 2 contra el Deportivo Pereira en la tercera fecha de la Liga BetPlay.

Yúber Quiñones, futbolista del Pereira, se pronunció sobre el partido de ayer frente a Santa Fe.

