Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Colombia registra déficit de personal de salud y baja capacidad hospitalaria: Así Vamos en Salud

Colombia registra déficit de personal de salud y baja capacidad hospitalaria: Así Vamos en Salud

El Índice Nacional de Salud 2025 ubica a Colombia por debajo de la meta de la OMS en médicos y enfermeras por habitante y entre los países con menor número de camas hospitalarias, dentro del grupo de comparación.

