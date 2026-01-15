Sistema de salud inicia 2026 con déficit de $15,8 billones: Así Vamos en Salud

En vivo
Un análisis de Así Vamos en Salud advierte que el sistema de salud colombiano arranca 2026 con un deterioro financiero acumulado, rezagos en la ejecución de recursos y un aumento en las barreras de acceso para los usuarios, según cifras consolidadas al cierre de 2025.

