Sistema de salud inicia 2026 con déficit de $15,8 billones: Así Vamos en Salud

El sistema de salud colombiano comenzó 2026 con un panorama marcado por desequilibrios financieros y dificultades operativas que se arrastran desde la vigencia anterior. De acuerdo con el más reciente comunicado de Así Vamos en Salud, el déficit patrimonial del sistema alcanzó los –15,8 billones de pesos, lo que representa un aumento frente al cierre de 2024, cuando se ubicaba en –9,7 billones.

Las cifras disponibles a noviembre de 2025 indican que las pérdidas operacionales superaron los 7,3 billones de pesos y que la siniestralidad global se mantuvo por encima del 108 %, lo que evidencia que los ingresos del sistema no lograron cubrir los costos reales de la atención, especialmente en el régimen contributivo. Este comportamiento financiero se presenta en un contexto de información incompleta, debido a que algunas de las principales entidades del sistema no han reportado oportunamente su situación financiera, lo que limita una evaluación integral del riesgo existente.

Otro de los factores señalados es la ejecución del Presupuesto Máximo. Para 2025 se estimó una necesidad cercana a los 4,4 billones de pesos, pero a diciembre solo se habían ordenado giros por 2,4 billones, situación que impactó la liquidez de las EPS y la continuidad en la prestación de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC.

En cuanto a 2026, el presupuesto aprobado para la ADRES asciende a 110,7 billones de pesos. Sin embargo, el Presupuesto Máximo inició el año con apenas 1 billón, una cifra inferior a la requerida según los datos de la vigencia anterior. A esto se suma el incremento de la UPC, definido en 16,49 % para el régimen subsidiado y 9,03 % para el contributivo, el cual no cubre las presiones de costos identificadas. El análisis estima un faltante inicial de entre 2,7 y 3,1 billones de pesos solo en el régimen contributivo, sin considerar el impacto del aumento del salario mínimo del 23 %.



Las consecuencias de este escenario también se reflejan en el acceso de los usuarios al sistema. Para finales de 2025 se proyectó un acumulado superior a dos millones de PQRS y más de 300 mil tutelas en salud, cifras que dan cuenta de las dificultades para acceder de manera oportuna a los servicios. Así Vamos en Salud advierte que, sin ajustes técnicos, mayor transparencia en la información y seguimiento a la suficiencia de las primas, estas condiciones podrían profundizarse durante 2026.