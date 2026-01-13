Bogotá anuncia 38 nuevos servicios en salud en su red pública para mejorar atención inmediata

En respuesta a la crisis de atención en salud que atraviesa el sistema de salud, Bogotá anunció un plan de atención que incluye 38 nuevos servicios de atención en salud, distribuidos estratégicamente en las cuatro subredes integradas de la ciudad.

Esta medida le apuesta a atender de manera inmediata y efectiva a las necesidades de los usuarios, mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento, y reducir la congestión hospitalaria a través de servicios resolutivos, es decir, que solucionen problemas de manera integral en un solo lugar, evitando excesos de traslados.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, 24 de estos servicios entrarán en operación durante el primer trimestre de 2026, mientras que otros 10 se implementarán en el segundo semestre del año. Los cuatro restantes se proyectan entre 2027 y 2028, hasta completar el total anunciado. Esta estrategia se enmarca en el Modelo de Atención en Salud MAS Bienestar, que prioriza la atención integral, oportuna y cercana a los territorios.

En la fase inicial del proyecto, el Distrito adquirió 211 equipos biomédicos, con una inversión superior a los 8.800 millones de pesos, destinados a especialidades como cardiología, ortopedia, ginecología, urología, otorrinolaringología y fisiatría. De estos equipos, 97 fueron entregados en 2025 y los restantes se incorporarán durante 2026.



“Estamos demostrado en este momento y con estos esfuerzos que aún sin reforma a la salud, y sin meternos en esas discusiones, muchas veces ideológicos sobre el sistema, sino en evaluar la integralidad del sistema, la capacidad operativa, la eficiencia en resolver las problemáticas de salud que tiene la gente en la ciudad”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.



Centro de Salud 29: atención integral en Kennedy

Uno de los proyectos principales de este modelo es la puesta en marcha del Centro de Salud 29, ubicado en la localidad de Kennedy, que operará como un nuevo servicio resolutivo de la Subred Sur Occidente.

Este centro ofrecerá en un solo lugar servicios generales y especializados como cirugía general, ginecoobstetricia, medicina interna, neurología, pediatría, psiquiatría, psicología, ortopedia, odontología y nutrición, entre otros. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, cerca de 50.000 habitantes de la localidad se beneficiarán.

El secretario distrital de Salud, Gerson Bermont, señaló que esta estrategia responde directamente a la crisis nacional y busca garantizar atención integral a los sectores más vulnerables, acercando los servicios especializados a los territorios.

“En Bogotá no nos quedamos de brazos cruzados ante la crisis nacional que afecta a los más vulnerables, respondemos con nuevos servicios resolutivos en salud que incorporan moderna infraestructura y tecnología, garantizándole a la gente atención integral en los territorios, acercando servicios especializados a quienes más lo necesitan”, dijo el secretario de Salud, Gerson Bermont.

Otro de los grandes proyectos anunciados es la entrada en funcionamiento del servicio de hemodinamia del Hospital Occidente de Kennedy, equipado con tecnología de última generación para la atención de emergencias cardiovasculares, vasculares y neurovasculares.

Esta unidad permitirá diagnósticos y tratamientos de alta complejidad sin que los pacientes tengan que trasladarse a otras zonas de Bogotá. De acuerdo con la Secretaría, la inversión total en la modernización del hospital ronda los 21.000 millones de pesos, de los cuales más de 6.100 millones se destinaron a esta sala especializada.

Con el mismo propósito de garantizar mejor atención en un cada punto, el Hospital de Bosa también amplió su oferta con cuatro nuevas especialidades médicas: oftalmología, otorrinolaringología, gastroenterología y cardiología.