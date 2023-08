Incidente violento entre Equidad y Junior: 22 de agosto de 2023 – Blog Deportivo, programa completo

Este martes, 22 de agosto, Jhon Solís, jugador revelación de Atlético Nacional, habló para Blog deportivo sobre el reto que ha sido vestir los colores de este equipo a tan corta edad.

"Mi mamá y mi papá han sido personas fundamentales, también mi empresario. Ellos siempre me aterrizan, ellos pueden decirme lo que no puede decirme toda la gente, no quieren que coma el cuento", comentó.

Además, el presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, habló sobre el incidente de violencia que hubo en el partido en Bogotá frente al Junior.

"Estamos esperando que sucede, el informe arbitral es claro sobre quien tuvo la responsabilidad", expresó.

Por último, Déinner Quiñones, jugador del Independiente Medellín, comentó sobre el buen presente del conjunto paisa en la liga.

"El equipo línea por línea anda en un nivel bastante bueno y eso hace que en general nos sintamos con confianza", aseguró.

