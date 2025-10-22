En vivo
Lucho Díaz brilla en fútbol internacional: 22 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 22 de octubre de 2025.

Blog Deportivo podcast
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 22 de octubre de 2025:

  • Andrés Rabinovich, representante abogado argentino, aclaró todas las dudas sobre Sebastián Villa y el caso del que fue absuelto.
  • El técnico Arturo Reyes habló sobre su llamado a Sebastián Villalba y su desempeño en el Independiente Rivadavia.
  • En la Copa BetPlay, Pereira cayó siendo local ante Envigado en penales 2 - 1 en el estadio Estadio Hernán Ramírez Villegas.
  • Millonarios sentenció su eliminación de la Liga Gol Colombia tras empatar contra Bucaramanga 1 - 1.

Escuche el programa completo aquí:

