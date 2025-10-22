Lucho Díaz brilla en fútbol internacional: 22 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 22 de octubre de 2025:



Andrés Rabinovich, representante abogado argentino, aclaró todas las dudas sobre Sebastián Villa y el caso del que fue absuelto .

El técnico Arturo Reyes habló sobre su llamado a Sebastián Villalba y su desempeño en el Independiente Rivadavia.

En la Copa BetPlay, Pereira cayó siendo local ante Envigado en penales 2 - 1 en el estadio Estadio Hernán Ramírez Villegas.

Millonarios sentenció su eliminación de la Liga Gol Colombia tras empatar contra Bucaramanga 1 - 1.

Escuche el programa completo aquí: