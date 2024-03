Néstor Lorenzo habló de Miguel Ángel Borja: 21 de marzo de 2024 - Blog Deportivo, programa completo

Este jueves, 21 de marzo, en Blog Deportivo se conectó Carlos Paniagua, técnico de la Selección Colombia Femenina Sub-17. Habló del proceso de su equipo y de su próximo partido para terminar su participación en la fase de grupos.

''Debutar ganando y clasificar anticipadamente a un cuadrangular final no es tan fácil, pero estas muchachas lo realizaron haciendo un buen trabajo'', dijo el técnico Carlos Paniagua.

También, en Blog Deportivo se conoció lo que dijo el técnico de la Selección Colombia Néstor Lorenzo en la rueda de prensa previa al duelo amistoso de mañana frente a la Selección España.

"No es bueno hablar de jugadores no convocados, pero a Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en la selección para saber si está o no. Lo quiero, lo admiro. El número (de la convocatoria) es limitado, sentí que había que continuar siendo coherente con el proceso y con jugadores que todavía no los vimos todo lo que queremos, que han jugado poco, y han hecho muchos méritos en otros lados", fueron las palabras de Néstor Lorenzo.