Nuevas promesas en el fútbol colombiano: 14 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 14 de enero de 2026:
- Junior presentó a los integrantes que acompañarán al equipo durante el primer semestre de 2026.
- América de Cali y Once Caldas se enfrentaron en un partido de preparación de cara al inicio de la Liga BetPlay y empataron 1 - 1.
- El delantero Colombiano Óscar Cortés jugó su primer partido en el equipo Huracán de Argentina.
- Cali confirmó a Steven Rodíguez como su nuevo refuerzo para el primer semestre de 2026.
- El delantero argentino Rodrigo Contreras es el nuevo refuerzo de Millonarios para la temporada.
Escuche el programa completo aquí: