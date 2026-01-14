Nuevas promesas en el fútbol colombiano: 14 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 14 de enero de 2026:



Junior presentó a los integrantes que acompañarán al equipo durante el primer semestre de 2026.

durante el primer semestre de 2026. América de Cali y Once Caldas se enfrentaron en un partido de preparación de cara al inicio de la Liga BetPlay y empataron 1 - 1.

de cara al inicio de la Liga BetPlay y empataron 1 - 1. El delantero Colombiano Óscar Cortés jugó su primer partido en el equipo Huracán de Argentina .

. Cali confirmó a Steven Rodíguez como su nuevo refuerzo para el primer semestre de 2026.

para el primer semestre de 2026. El delantero argentino Rodrigo Contreras es el nuevo refuerzo de Millonarios para la temporada.

