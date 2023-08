Pelea entre jugadores del América y la Policía: 24-agosto de 2023, Blog Deportivo, programa completo

Este jueves, 24 de agosto, el general Jorge Urquijo, estuvo en Blog Deportivo y habló sobre el comparendo del jugador Juan Portilla.

"Aquí ante todo hay que dar ejemplo y el llamado es a los ciudadanos, en este caso a los jugadores que sean respetuosos con la autoridad policial", comentó.

Además, Jermein Peña, jugador del Junior, habló sobre el partido de ayer contra el América de Cali.

"En el momento que me tire fue una equivocación mía, pero si me hace falta por aprender mucho todavía, tengo 23 años. Para mí el proceso que llevo como futbolista profesional, me ha ido muy bien", expresó.

Por último, Jaime Alvarado, volante del Deportivo Independiente Medellín dio detalles sobre el cuerpo técnico de su equipo.

"Hay que estar bien concentrado en el juego, conocer mucho las características de los compañeros porque siempre es importante reconocer cómo están perfilando los jugadores", dijo.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: