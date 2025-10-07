En vivo
¿Qué dice el 'Pibe' sobre la selección? 7 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 7 de octubre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 7 de octubre de 2025:

  • Carlos Alberto, el ´Pibe' Valderrama, dio declaraciones sobre el presente de la Selección Colombia y lo que le espera para el Mundial 2026.
  • Johan Mojica, futbolista colombiano, se refirió a la competencia que hay para estar en la selección y lo que espera de cara al Mundial.
  • La Selección Colombia Sub 20 está preparándose para el duelo contra Sudáfrica en los octavos de final del Mundial de Chile.
  • Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, dio una rueda de prensa donde se pronunció sobre los partidos que jugará el equipo contra Venezuela y Puerto Rico.
  • Miguel Ángel Russo, director técnico del Boca Juniors, se encuentra en un delicado estado de salud.
  • El periodista deportivo Eduardo Ahumada habló acerca del partido que disputará la selección Colombia Sub 20 ante Sudáfrica.

Escuche el programa completo aquí:

