¿Qué dice el 'Pibe' sobre la selección? 7 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 7 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 7 de octubre de 2025:
- Carlos Alberto, el ´Pibe' Valderrama, dio declaraciones sobre el presente de la Selección Colombia y lo que le espera para el Mundial 2026.
- Johan Mojica, futbolista colombiano, se refirió a la competencia que hay para estar en la selección y lo que espera de cara al Mundial.
- La Selección Colombia Sub 20 está preparándose para el duelo contra Sudáfrica en los octavos de final del Mundial de Chile.
- Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, dio una rueda de prensa donde se pronunció sobre los partidos que jugará el equipo contra Venezuela y Puerto Rico.
- Miguel Ángel Russo, director técnico del Boca Juniors, se encuentra en un delicado estado de salud.
- El periodista deportivo Eduardo Ahumada habló acerca del partido que disputará la selección Colombia Sub 20 ante Sudáfrica.
Escuche el programa completo aquí: