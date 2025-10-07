¿Qué dice el 'Pibe' sobre la selección? 7 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 7 de octubre de 2025:



Carlos Alberto, el ´Pibe' Valderrama, dio declaraciones sobre el presente de la Selección Colombia y lo que le espera para el Mundial 2026.

y lo que le espera para el Mundial 2026. Johan Mojica, futbolista colombiano , se refirió a la competencia que hay para estar en la selección y lo que espera de cara al Mundial.

, se refirió a la competencia que hay para estar en la selección y lo que espera de cara al Mundial. La Selección Colombia Sub 20 está preparándose para el duelo contra Sudáfrica en los octavos de final del Mundial de Chile.

en los octavos de final del Mundial de Chile. Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina , dio una rueda de prensa donde se pronunció sobre los partidos que jugará el equipo contra Venezuela y Puerto Rico.

, dio una rueda de prensa donde se pronunció sobre los partidos que jugará el equipo contra Venezuela y Puerto Rico. Miguel Ángel Russo, director técnico del Boca Juniors, se encuentra en un delicado estado de salud .

. El periodista deportivo Eduardo Ahumada habló acerca del partido que disputará la selección Colombia Sub 20 ante Sudáfrica.

