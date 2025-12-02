¿Quién es el nuevo técnico de Santa Fe? 2 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 2 de diciembre de 2025:



Deportivo Independiente Medellín empató ante el América 1 - 1 en la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

en la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. En el Partido de DIM vs. América, una falta cometida por Daniel Londoño le otorgó al Medellín la posibilidad de gol para empatar el compromiso.

para empatar el compromiso. El futbolista colombiano Neiser Villareal dio una rueda de prensa tras su llegada al Cruzeiro .

. Hoy se disputa el partido de vuelta del Torneo BetPlay con el partido de Real Cundinamarca, quien va ganando la serie 1 - 0, y Cúcuta .

. Santa Fe presentó oficialmente el nuevo director técnico del equipo.

Escuche el programa completo aquí: