¿Quién es el nuevo técnico de Santa Fe? 2 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 2 de diciembre de 2025:
- Deportivo Independiente Medellín empató ante el América 1 - 1 en la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
- En el Partido de DIM vs. América, una falta cometida por Daniel Londoño le otorgó al Medellín la posibilidad de gol para empatar el compromiso.
- El futbolista colombiano Neiser Villareal dio una rueda de prensa tras su llegada al Cruzeiro.
- Hoy se disputa el partido de vuelta del Torneo BetPlay con el partido de Real Cundinamarca, quien va ganando la serie 1 - 0, y Cúcuta.
- Santa Fe presentó oficialmente el nuevo director técnico del equipo.
Escuche el programa completo aquí: