¿Quién irá a la final de la Liga BetPlay? 1 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 1 de diciembre de 2025:
- Deportivo Independiente Medellín se enfrentará ante el América hoy a las 8:00 p. m. en los cuadrangulares semifinales de la liga BetPlay.
- El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, fue galardonado como el presidente del año.
- El 'Titi' Rodríguez, futbolista de Junior de Barranquilla, se pronunció sobre la victoria del equipo ante Atlético Nacional.
- Flamengo se ratificó como el campeón de la Copa Libertadores tras derrotar a Palmeiras 1 - 0.
- Marlon Torres, futbolista de Deportes Tolima, habló sobre el triunfo del equipo ante Santa Fe.
- Tolima y Junior se perfilan en sus grupos para acceder a la fran final de la Liga BetPlay.
Escuche el programa completo aquí: