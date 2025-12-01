¿Quién irá a la final de la Liga BetPlay? 1 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 1 de diciembre de 2025:



Deportivo Independiente Medellín se enfrentará ante el América hoy a las 8:00 p. m. en los cuadrangulares semifinales de la liga BetPlay.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, fue galardonado como el presidente del año.

El 'Titi' Rodríguez, futbolista de Junior de Barranquilla, se pronunció sobre la victoria del equipo ante Atlético Nacional.

Flamengo se ratificó como el campeón de la Copa Libertadores tras derrotar a Palmeiras 1 - 0.

Marlon Torres, futbolista de Deportes Tolima, habló sobre el triunfo del equipo ante Santa Fe.

, habló sobre el triunfo del equipo ante Santa Fe. Tolima y Junior se perfilan en sus grupos para acceder a la fran final de la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí: