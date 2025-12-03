Triunfal regreso del Cúcuta a la A: 3 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 3 de diciembre de 2025:



El 10 de la Selección Colombia James Rodriguez habló en exclusiva con Ricardo Orrego sobre su carrera en el fútbol y su participación en la selección.

Nelson Flórez, técnico del Cúcuta Deportivo, se pronunció sobre el ascenso del equipo a la primera división.

El futbolista colombiano Sebastián Villa suena en Brasil y Argentina tras las sospechas de un fichaje para el Flamengo.

Edgar Cataño, exfutbolista profesional, se refirió a la participación de su hijo en el partido entre Cúcuta y Real Cundinamarca.

El Cúcuta Deportivo clasificó a la A tras vencer a Real Cundinamarca por penales 3 - 2.

Bucaramanga se enfrentará al Tolima en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay hoy a las 8:30 p. m..

Escuche el programa completo aquí: