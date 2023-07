Yerry Mina y la frustración por sus lesiones: Blog Deportivo, programa completo, 7 de julio

Este viernes, 7 de julio, en Blog Deportivo estuvo el nuevo entrenador del América de Cali, Lucas González, quien habló sobre su llegada al conjunto escarlata y aclaró varios rumores que se generaron en las últimas horas.

“El rumor lo escuché ayer e incluso la jefe de prensa me preguntó. Me parece completamente absurdo. No sé de dónde surge esa versión”, añadió Gonzalez.

Por otro lado, Yerry Mina habló sobre la frustración que sintió por sus lesiones y su futuro.

“Ha sido uno de los momentos más frustrantes que yo he vivido porque hubo momentos en los que entrenaba y salía lesionado, por muy pequeñas cositas de 5 o 10 días, pero obviamente quiero agradecer a mi esposa que siempre me apoyo”, comentó Mina.

Además, se habló sobre el futuro de Juan Fernando Quintero.