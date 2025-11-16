Aumento del uso de la IA en Colombia: 16 de noviembre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

En esta edición de Blu 4.0, con Juan Manuel Ramírez, Tata Solarte, exploramos cómo la tecnología, la inteligencia artificial y el comercio digital están transformando la economía, la seguridad y la cultura en Colombia y el mundo:
- El senador Carlos Guevara alertó sobre la suspensión del acuerdo marco de nube pública, advirtiendo que 195 entidades estatales están en riesgo por falta de planificación y posibles fallas en ciberseguridad. También expresó preocupación por una eventual monopolización tecnológica, pese a que la repatriación de datos al país no es viable.
- Carlos Guisa, de la Cámara de Comercio Electrónico, señaló que el consumidor colombiano es omnicanal y exigente, y que el consumo repuntará en el último trimestre por eventos como Black Friday. Indicó que la tecnología sigue liderando las ventas digitales con alta confianza de los usuarios.
- Desde LG, Camilo Rodríguez afirmó que crece la demanda de televisores de 70 pulgadas o más y resolución 4K, impulsada por eventos deportivos, y que cerca del 40 % de los hogares ya tiene Smart TV. Recomendó renovar equipos cada dos años por la rápida migración tecnológica.
- El experto en ciberseguridad Mauricio Ferro advirtió sobre la inevitabilidad de los ciberataques y pidió mayor preparación reputacional y tecnológica. Sugirió evitar enlaces sospechosos y verificar páginas web, dado que los delincuentes replican sitios oficiales en buscadores.
- Catalina Marrique, citando un estudio de SAP, afirmó que el 69 % de los empresarios colombianos ya usa IA, con mejoras en productividad y servicio al cliente. Entre los retos mencionó la resistencia al cambio y la falta de talento especializado.
- La autora Juliana Di María presentó su novela “El reloj del juicio final”, una obra de ciencia ficción ambientada en 2073 que aborda crisis existenciales, IA y escasez de recursos. El libro, escrito tras una crisis personal, busca invitar al lector a cuestionar el futuro,
Escuche el programa completo aquí: