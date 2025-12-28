El consumo digital y la IA marcaron el 2025: 28 de diciembre - Blu 4.0 programa completo

Blu 4.0 cerró el domingo 28 de diciembre con una edición especial cargada de tecnología, innovación y tendencias para el cierre de año, combinando análisis, datos y recomendaciones prácticas para los oyentes.

Juan Manuel Ramírez, Tata Solarte y Fernando Alfonso condujeron una emisión dinámica enfocada en cómo la tecnología, el consumo digital y la inteligencia artificial marcaron el 2025 y proyectan cambios profundos para 2026, tanto en hábitos cotidianos como en la economía.

Camilo Duque, presentó los destinos más atractivos para pasar fin de año en Colombia, con cifras claras sobre costos, planes y recomendaciones para viajar mejor y ahorrar, destacando opciones culturales, naturales y de descanso.

Giovanny Stella, experto en inteligencia artificial, analizó por qué los “arquitectos de la IA” fueron elegidos Personaje del Año por la revista Time y explicó cómo líderes como Sam Altman, Jensen Huang y Elon Musk están redefiniendo la economía, la política y la vida cotidiana.



Mark Bitton, country manager de Yango Group en Colombia, expuso el crecimiento de Yango Tech y el impacto de la IA en el comercio minorista, destacando cómo la automatización y la analítica avanzada transformarán la logística y la relación con los clientes en 2026.

Jeffrey Camilo Ruales, creador de Titanes explicó cómo se mide hoy cuál es la mejor inteligencia artificial, los rankings actuales y la importancia de eventos especializados para entender la evolución acelerada del sector.

Además, Blu 4.0 revisó estudios que advierten cómo la IA ya puede reemplazar una parte significativa de la fuerza laboral, abriendo el debate sobre el futuro del trabajo.