La dura crisis de la nube pública en Colombia: 9 de noviembre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

En esta edición de Blu 4.0, con Juan Manuel Ramírez, Tata Solarte, exploramos cómo la tecnología, la inteligencia artificial y el comercio digital están transformando la economía, la seguridad y la cultura en Colombia y el mundo.



Carlos Guevara (senador, Partido Mira) : explicó los riesgos de la suspensión del acuerdo marco cuatro de contratación y cómo esto podría afectar la ciberseguridad estatal y la estabilidad digital de 195 entidades públicas.

Carlos Guisa (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico): analizó las tendencias del consumidor digital durante el cierre de año y el auge del comercio omnicanal impulsado por eventos como el Black Friday.

Camilo Rodríguez (LG) reveló las nuevas preferencias del mercado tecnológico: pantallas más grandes, resolución 4K y ciclos de renovación cada dos años.

Mauricio Ferro (experto en ciberseguridad) entregó consejos para evitar fraudes digitales y destacó la importancia de planear ante ciberataques inevitables.

Catalina Manrique (SAP Colombia): presentó un estudio que revela que el 69 % de las empresas colombianas ya usa inteligencia artificial, aunque persisten retos en talento y adopción.

Juliana Di María (autora de "El reloj del juicio final") abordó desde la ciencia ficción el impacto de la IA, el agotamiento de recursos naturales y la pérdida del contacto humano.

Una conversación completa sobre los desafíos tecnológicos, humanos y éticos del presente digital