A mí no me asustan con ráfagas: alcalde de Medellín a bandas

En entrevista con BLU Radio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que a él no lo asustan con ráfagas, en referencia a las luchas que disputan bandas criminales en varias comunas de la ciudad.

En referencia a un chat entre varios integrantes de estas estructuras criminales en los que hablan de trabajar juntos para enfrentar las acciones de la fuerza pública, el alcalde dijo que no se dejará intimidar.

“Aquí no se puede parar. El mensaje que le doy a estas bandas es que a mí no me asustan con ráfagas”, puntualizó.

Este viernes está operando con normalidad el Metrocable de Medellín. Hay más de 400 policías y soldados en las calles, en 10 zonas de la comuna 13. El comercio funciona parcialmente y el transporte público de buses no se ha restablecido plenamente porque muchos conductores tienen pánico de salir a trabajar.