Acuerdos pactados para retornar a clases no se han cumplido: Fecode

Con el regreso a clases Fecode indicó que el retorno a la presencialidad se ha realizado con varias dificultades en el país.

El pasado 8 de julio Fecode llegó a un acuerdo con el ministerio de Educación frente al regreso a clases de forma presencial, siempre y cuando existiera las garantías de salud para los estudiantes, docentes y comunidad educativa.

Además se llegaron a unos compromisos para el retorno de los docentes a las aulas de clase, dentro de los acuerdos está: que se cumpliera con el distanciamiento físico, que las autoridades evalúen constantemente el nivel de ocupación de las camas UCI, también se estableció si el educador no tiene el esquema completo de vacunación no regresaría a la presencialidad y si el padre de familia luego de analizar las condiciones de salud de su entorno, podrá decidir si envía o no al menor, entre otras.

Para Fecode son varios puntos que fueron pactados y no se han cumplido con el regreso a clases.

Hemos encontrado sedes totalmente abandonadas, sedes que no tienen el personal administrativo, para adelantar las tareas de aseo y mantenimiento de las instituciones educativas indicó Ómar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de Fecode.

Publicidad

Fecode asegura que identificaron dificultades de salud en la comunidad educativa.

“Hemos encontrado también a muchas familias y varios niños contagiados y vulnerables para el contagio por el coronavirus” advirtió Arango.

Frente a estos cuestionamientos que realizó el comité de Fecode, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se pronunció, precisamente cuando revisaba si las instituciones educativas de la capital antioqueña avanzaban en el proceso de la presencialidad.

“Se lo hemos dicho a los miembros de Fecode, cada entidad territorial está haciendo un trabajo responsable revisando institución por institución, por ejemplo acá en Medellín hay una institución en la que se van a invertir unos recursos importantes para terminar de adecuar” señaló Angulo.

Con respecto al COVID, la ministra de Educación dio un parte de tranquilidad toda vez que en el país ya han vacunado al 90 por ciento de los docentes, además que refuerzan los protocolos de bioseguridad y el aseo en las instituciones educativas.