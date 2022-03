Admiten tutela contra el CNE por demoras en certificación en revocatoria del alcalde de Medellín

El Tribunal Superior de Medellín admitió una tutela en contra del Consejo Nacional Electoral, CNE, por proceso de revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, después de más de dos meses desde que fueron avaladas las firmas.

El argumento de esta acción jurídica, interpuesta por el concejal Julio González Villa, promotor de la revocatoria, por la demora en la certificación de la cuentas financieras del proceso de revocatoria, después de más de dos meses desde que fueron avaladas las firmas en la Registraduría Nacional.

El auto admisorio vincula esta tutela con otras radicadas, al parecer, no solo contra el CNE sino contra la Registraduría por supuestas irregularidades en este proceso y que estarían violando el derecho a la participación y control político de las revocatorias de mandato.

González Villa sostuvo que "nos encontramos con la sorpresa que el tribunal superior admitió la tutela, es decir, le va a dar trámite porque es conducente, no ha fallado pero que habían varias tutelas también dentro del tribunal y resolvió juntar todas las tuteles entonces habrá en los próximo días una decisión".

Cabe recordar que la Registraduría había avalado el 10 de enero más de 130.000 firmas y se requerían mínimo 92.000 para activar la revocatoria, pero desde entonces el magistrado César Abreu ha adelantado una investigación por presuntas irregularidades y no ha expedido la certificación para convocar a las votaciones para determinar si se revoca o no el mandato del alcalde Daniel Quintero.

