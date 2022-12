Adrenalina: encargados de cerrar compuerta relataron cómo vivieron ese momento

La historia de los protagonistas de esta jornada empezó muy temprano. A las 5:00 de la mañana, una camioneta los llevó del Puesto de Mando Unificado a la obra.

Allí, en soledad, cada uno afrontó la responsabilidad con miles de personas aguas abajo de la represa, con sus familias, con el proyecto y con ellos mismos.

El ingeniero William Giraldo, quien estuvo al frente de la misión, relató que advirtió a su equipo sobre los riesgos que estaban asumiendo.

“Ayer a la tarde nos sentamos a hablar y les dije: hay riesgos y situaciones complejas, es una responsabilidad que Dios nos ha puesto, hay cosas que no tenemos control porque pueden ocurrir, cualquier situación inesperada, el que no quiera estar puede decirlo porque no es su obligación. Ninguno manifestó quererse ir y es un equipo de trabajo muy fuerte técnica y mentalmente”.

Durante la operación todo fue concentración y finalmente, vieron en la alegría del resto de compañeros y en el desarrollo de la jornada, el resultado de ese logro.

“Teníamos el susto y la adrenalina arriba por lo que estaba ocurriendo y por lo que sabíamos podía seguir de ahí en adelante, entonces después, al ya estar ahí, sabiendo que ya estábamos bien, todo fue abrazos y saludos de los compañeros y de felicitaciones, entre nosotros”, dijo William Giraldo, ingeniero encargado del cierre de compuertas.

Con frialdad, Jorge Iván Arrubla fue más allá y contó los momentos más difíciles de la maniobra.

“Tuvimos que devolver la compuerta porque se nos estaba verticalizando en algún momento, la viga se movía mucho entonces paramos, tuvimos que subir la compuerta y procedimos a bajar. El otro momento fuerte en el sitio es que cuando la compuerta está llegando a su mínima expresión de cierre, hay un bombazo muy fuerte y se siente aire por todos los lados, una presión muy grande y tiene que estar uno concentrado para que la actividad le salga adelante”, explicó.

Los siete hombres fueron evacuados de la obra por un helicóptero de las fuerzas armadas. Entre aplausos, abrazos y oraciones, fueron recibidos por todos sus compañeros de campamento en Hidroituango.