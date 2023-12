Aerolínea dejó a perro de apoyo emocional por más de 28 horas en Bogotá sin agua y alimentos

Un viacrucis por cuenta de una aerolínea vivió una psicóloga de Medellín cuando viajaba hacia Pasto en compañía de su perro de apoyo emocional. Ella llegó a su destino, pero Lulo, quedó varado en Bogotá por más de 28 horas, sin que la aerolínea le diera agua, alimento o lo dejara salir a hacer sus necesidades. Daniela Fernanda Villota Araujo, la víctima, habló con Blu Radio para contar su historia para prevenir que a otras personas les suceda algo similar.

Las vacaciones de lapsicóloga Villota Araujo, que vive en Medellín, no comenzaron bien. La mujer quiso viajar en avión hasta Pasto, en compañía de su perro Lulo, para visitar a su familia pero por diversas situaciones su viaje fue una odisea.

Según contó a Blu Radio, el tiquete para el viaje lo compró desde mitad de año y de inmediato informó a su aerolínea que viajaba con Lulo, un perro adulto, de raza grande y con certificado de animal de apoyo emocional, pero, por el tamaño, le informaron que debería ir en bodega y ella estuvo de acuerdo.

Por eso, 24 horas antes del vuelo rectificó que la aerolínea tenía todo preparado para su viaje, pero por la seguridad de su mascota, el vuelo tuvo que ser reprogramado para un día después porque en la fecha asignada no había aviones con bodega ventilada.

Finalmente, el día del viaje, durante su escala en Bogotá Daniela quiso cerciorarse una vez más de que todo estaba en orden y tanto ella, como Lulo, llegarían a su destino y la aerolínea le dijo que así sería.

“En cada counter deberían que yo estaba preguntando el avión, es ventilado, viene bien el perro todo está en orden y todo el mundo me decía. Sí, sí, sí sí sí sí sí, sí, todo está bien, que a mí no hubieran dicho que Lula no iba a poder viajar conmigo, yo me he quedado en Bogotá con el solucionando”, relató.

La sorpresa llegó cuando al desembarcar en Pasto, tras retrasos y cambios de vuelos por condiciones climáticas, Daniela vio su maleta, pero no a Lulo.

“Yo digo como que la situación no empieza a parecer absurda cuando me llega la maleta, pero no me llega el perro, o sea, pasan primero el equipaje, pero no a este ser vivo que estaba pues encerrado desde las 6 de la mañana”, aseveró.

Inmediatamente comenzó la angustia y las consultas para saber qué había pasado con la mascota. Avianca le informó, a través de diferentes medios, que el perro estaba en Bogotá, pero ante la petición de Daniela para que lo atendieran, le dieran agua, alimento y lo sacaran un rato del guacal, solo recibió negativas.

“Y les digo como bueno, ok, está allá, pero quién le puede dar alimento, quién le puede dar agua, quién lo puede sacar a hacer sus necesidades y me empiezan a decir no es que por políticas de la empresa no es posible porque las políticas de la empresa no podemos manipular por políticas de la empresa, no le podemos abrir la puerta por políticas de la empresa, no le podemos dar”, agregó.

Por esta razón, dijo, decidió publicar su situación en redes sociales. Lulo llevaba más de 18 horas encerrado en un guacal sin agua o comida y después de mucho insistir, la aerolínea permitió que un familiar en Bogotá fuera hasta el aeropuerto, sacara a Lulo, lo atendiera y lo ayudara a desestresarse porque solo hasta el siguiente día podría viajar.

La psicóloga contó que Lulo finalmente llegó a su destino sano, salvo y algo estresado después de más de 28 horas encerrado. Y aunque su historia tuvo un buen final, para Daniela la situación vivida es algo que no quisiera que otras personas padecieran en el país, razón por la que ya está estudiando poner una demanda a Avianca por maltrato animal.

Por su parte, la aerolínea emitió un comunicado informando que el perro fue atendido, se le permitió salir cuando llegó un familiar y llegó bien a su destino, pero no hizo referencia a las respuestas negativas que le dieron a Daniela previo a que autorizaran la atención al animal.