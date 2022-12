Afectados de Space y Alcaldía habrían llegado a acuerdo para el pago del predial

Después de que los afectados del edificio Space denunciaran que les estaban cobrando el impuesto predial por apartamentos que no existen, la Alcaldía se reunió con ellos y acordaron emitir cobros como terraza, lo que reduce la deuda de estas familias a menos de la mitad.



Carlos Ruiz, quien fue notificado de deber más de 4 millones de pesos, dijo que es razonable que le cobren por el lote y no por un apartamento construido y aseguró que esperan el cumplimiento de esta decisión por parte de la Alcaldía.



Los propietarios deberán presentarle a la administración municipal un avalúo de pérdida patrimonial que legalmente soporte el descuento en la deuda. Cumplido ese trámite, se espera que se haga efectivo el acuerdo.