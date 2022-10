Al menos 14 heridos dejó una riña de presos en estación de Policía en el centro de Medellín

Una riña en la estación de Policía en el centro de Medellín , dejó al menos 14 internos con diferentes heridas por la utilización de elementos improvisados, quienes ya son atendidos en centros hospitalarios.

La Personería de Medellín aseguró que esta situación se facilitó por el hacinamiento en el lugar que es de 219%, donde se tiene una capacidad para 75 detenidos y habían 244.

Angélica Patricia Angulo López, líder del Observatorio del Sistema Penal, Penitenciario y Carcelario de la entidad, aseguró que se evidencian graves problemas en las estaciones y por tal motivo se reportan estas situaciones.

“Se presentó una riña al interior de las celdas de este centro de detención transitoria, entre los mismos internos, resultaron lesionadas unas 14 personas que fueron trasladadas a diferentes centros médicos quienes les prestaron la atención en salud”, aseguró la funcionaria.

La funcionaria aseguró que desde la Personería han señalado que esta estación y otras que son sitios transitorios, no cuentan con instalaciones físicas y operativas óptimas para la prestación de este servicio y además que a la fecha entrada funcionamiento cárcel metropolitana que fue anunciada desde el gobierno Municipal.

La situación de seguridad en Medellín aún no mejora y la sensación de la ciudadanía es de un vacío por parte de las autoridades locales. Según un reporte de la Personería de Medellín , el caso de esta estación de Policía no ha sido el único, pues en la cárcel El Pedregal no de los patios la capacidad real de albergue es de 360 personas, sin embargo, se encontró una sobrepoblación del 140%.

Para Jorge Carmona, defensor de derechos de la comunidad carcelaria, a las dificultades de alimentación que aún son recurrentes, se le suma la falta de atención en salud y traslado de los internos a otras ciudades lejos de sus familiares, lo que desencadena en constantes protestas.

