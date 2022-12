Al menos seis conductores de buses han renunciado por miedo a combos en Altavista

Del producido semanal, los conductores de Altavista deben destinar 280 mil pesos a las vacunas, y no es solo un solo combo el responsable de extorsionar a los buseros.



Según los conductores hay por lo menos tres agrupaciones delincuenciales que con intimidaciones y agresiones los obligan a pagar las extorsiones. Es por esto que, según cuentan los mismos perjudicados, a seis de ellos les ha tocado renunciar.



Según advierten, el número de renuncias seguirá creciendo en tanto no se controle la presencia de Los Chivos, Los Pájaros, Mano de Dios y demás combos que allí delinquen.



Los conductores piden no solo presencia de las autoridades sino el acompañamiento para evitar el daño económico y las lesiones personales, tal como ocurrió con uno de sus compañeros que fue herido con arma blanca por negarse a pagar una vacuna.



