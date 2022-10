Alcalde de Medellín pidió que alias ‘Nader’ de las Farc sea extraditado

Tras una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, el alcalde Federico Gutiérrez le reiteró al mandatario que necesita información sobre la aplicación del posconflicto en las ciudades, y que si siguen llegando guerrilleros sin permiso a Medellín, la orden es capturarlos. Por eso, le pidió que alias ‘Nader’, capturado hace unas semanas en Castilla, sea extraditado.



“En Medellín vamos a ser muy exigentes. Las Farc tiene que tener claro que no pueden hacer lo que quieran”, indicó Gutiérrez.



Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, pidió claridad en el plan de reinserción con los integrantes de las Farc. Aseguró que se podría dar otro período de 'Donbernabilidad', en el que los desmovilizados no tendrían control si no se tiene una estrategia definida para su regreso a la vida civil cuando finalice la entrega de armas.