Alcalde Quintero pide que sobre pólizas de Hidroituango no se hagan “pajazos mentales”

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero , en entrevista con Mañanas BLU, aclaró que no es cierto que las pólizas cubran la totalidad de los daños en el caso Hidroituango , en referencia a los últimos acontecimientos relacionados con la obra.

“No es cierto que las pólizas cubran el total de los daños. Eso quedó muy claro ayer. Ayer estuvieron los aseguradores y dijeron qué cubren y qué no cubren, para que no se hagan pajazos mentales. Más o menos el resultado es que hay unos 1.000 millones de dólares que EPM no tiene cubiertos”, dijo el funcionario.

El acalde manifestó en que las firmas Conconcreto y Ramón H, contratistas de EPM, son las culpables de los retrasos en las obras e insistió que declararse en insolvencia podría, incluso, ser una estrategia.

“Aquí podemos equivocarnos. Se está tratando de ver a las empresas como las víctimas. Nosotros estamos tratando de arreglar el problema que causaron ellos. Estamos trabajando para sacar el proyecto que otros se tiraron”, dijo.

Asimismo, Quintero manifestó que espera que en junio del próximo año Hidroituango pueda estar produciendo energía, pese a los retrasos.

