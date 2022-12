Alcaldía de Medellín califica de “no digno” lanzar regalos a niños pobres

El Secretario de Inclusión Social y Familia de la ciudad, Luis Bernardo Vélez, rechazó estas acciones, y aseguró que lanzar los regalos a los pequeños en plena vía pública o incluso recoger para entregarlos personalmente, no es algo que les favorezca.



La Alcaldía, en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez y la Secretaría de Inclusión Social y Familia, se unieron para decirle al a ciudadanía “no a la limosna” y no darle regalos a los niños en plena vía pública.



Ellos hacen un llamado a las personas para que no den ninguna dádiva o ningún regalo en época de Navidad ni tampoco en otras épocas.



“Con eso lo que estamos haciendo es poner en riesgo la integridad de los niños cuando vemos que paran carros en zonas de alto flujo vehicular y les tiran regalo”, así lo aseguró Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social, quien además reiteró que esta labor que realiza la comunidad “no es digno ni tiene presentación”.



“Es irrespetuoso con ellos, y uno como ciudadano podría pensar que está haciendo una obra de caridad”, dijo.



Agregó, además, el secretario que si la comunidad quiere ayudar y hacer este tipo de obras, están dispuestos a recibir desde la Alcaldía los regalos que la comunidad quiera donar a estas familias o niños de escasos recursos en las comunas de Medellín.



La Secretaría realizó el pasado 24 de diciembre una fiesta en el barrio de Moravia, donde se repartieron regalos a los pequeños de esta comunidad.



Reiteró, que la limosna que se le da a la comunidad indígena que están en algunas calles o semáforos de la ciudad, lo único que se les hace es un daño.



“Cuando incluso le dan dinero a las personas en situación de calle, lo que hacen es perpetuar su situación en estos lugares, además alimentan las plazas de vicio, que son las que cogen la plata para enriquecerse a costa del dolor de las personas y las familias”, dijo.



Por último, afirmó que en esta época decembrina la comunidad indígena comienza a migrar hacia las ciudades, especialmente a Medellín por la generosidad de los paisas, en búsqueda de nuevas oportunidad.