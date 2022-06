Alcaldía reconoce que el 95% de los colegios en Medellín tienen problemas de infraestructura

Juan David Agudelo, subsecretario administrativo y financiero de la secretaría de Educación de Medellín, reconoció que el 95% de las instituciones educativas de la ciudad tienen problemas de infraestructura.

Sin embargo, aseguró que están a pocos días de presentar en el Concejo de Medellín un proyecto de licencias futuras por 330.000 millones de pesos, con el objetivo de cambiar el enfoque de intervención para que 410 sedes educativas se les realice una intervención integral y así dejarlas casi nuevas. Siete sedes de ellas se deben reconstruir de nuevo.

“Hemos intervenido 58 sedes, hay siete sedes que están por debajo del 50% y en la medida que vayamos entregando sede por sede vamos habilitando nuevos frentes de trabajo”, contó Agudelo.

Agregó que actualmente destinaron recursos del orden nacional y municipal por cerca de 21.000 millones de pesos con los que están atacando los problemas más críticos que se están presentando en las 27 sedes educativas, de las cuales, actualmente, siete se encuentran temporalmente cerradas. En el caso de la Javiera Londoño ya destinaron 210 millones para reparar los daños más urgentes y así darles tranquilidad a sus estudiantes.

Humedades en las paredes, salones a punto de caerse entre otras falencias tienen a la deriva a instituciones educativas como la Javiera Londoño en el centro de Medellín y el Gilberto Alzate Avendaño, en Aranjuez, donde sus estudiantes en reiteradas ocasiones han manifestado su descontento con manifestaciones pacíficas. Hoy en día la situación se agrava porque son más de 15 años de retrasos en inversión que han dejado en la deriva específicamente a 27 planteles de los 432 que tiene Medellín.

Cabe recordar que en 2017 el municipio firmó un convenio con la nación para intervenir 13 colegios por el modelo de alianzas público-privadas (APP) en el cual Medellín apropió las vigencias futuras que se necesitaban, pero la nación no hizo la apropiación de esos recursos, por lo que la secretaría de Educación ha sostenido que destinar otros recursos sería caer en un detrimento del erario.

Desde esta dependencia dejaron claro que al finalizar este mandato no alcanzarán en entregar los colegios que deben demoler totalmente. Sin embargo, especificaron que en el mantenimiento integral que vienen realizando, será posible entregar las 27 sedes en un 60 %.

A eso se le suma que a los padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa de San Antonio de Prado no les quedó de otra que salir en reiteradas ocasiones a las calles a protestar, porque les ha tocado padecer las dificultades de no tener el que era su colegio más cercano, debido a que hace 4 años les tumbaron el plantel para construir un mega colegio, cuyas obras dejaron en total abandono y no han avanzado en su construcción.

Kelly Osorio, una de las mamás afectadas, le contó a BLU Radio, que a parte del transporte público que les prometieron desde la Alcaldía de Medellín, a los niños y niñas de primaria los pasaron para otro colegio en la misma jornada de los de bachillerato, por lo que han tenido problemas de convivencia.

"Nunca se cumplió el transporte para todos, unos niños que deben transportarse hasta una hora caminando por una vía principal, por zona boscosa, donde hay consumo de drogas, donde les puede ocurrir algo y les toca desplazarse cuando no tienen el pasaje les toca irse caminando", contó Osorio.

