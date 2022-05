Policía desmintió audios sobre supuesto robo de menores en entradas de los colegios en Medellín

La Policía desmintió la información que está circulando a través de un audio y que asegura que en las entradas de los colegios de Medellín están robando menores.

La falsa información, que no solo se estaba presentando en Medellín, sino en muchas ciudades del país, tenía atemorizados a cientos de padres de familias que hasta han decidido no seguir enviando a sus hijos a los colegios.

Publicidad

El general Javier Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que este fenómeno ya había ocurrido hace aproximadamente cinco años y envió un mensaje a la comunidad académica para que no se alarme, porque realmente, en la actualidad, no está sucediendo.

Lea también:

“Son algunos delincuentes malintencionados que quieren generar un impacto negativo, zozobra, que en su momento lo logran, pero ya la Policía ha estado respondiendo mediante mensajes en las redes sociales que es donde principalmente ha estado circulando esto”, indicó.

Gámez agregó que la preocupación ha sido tanta, que muchas personas, sin argumentos, están afirmando que ya ha habido intentos de desapariciones sin tener ningún caso.

Publicidad

“No hay una sola denuncia que nos indique que ha sucedido ese hecho, eso no quiere decir que nosotros nos vayamos a descuidar con la protección de nuestros niños y niñas. Se conformó un grupo de inteligencia, Policía judicial, inclusive se coordinó con Fiscalía para ver si había denuncia, pero no se ha presentado nada hasta el momento”, explicó el general.

Por otro lado, la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, también contó que no han recibido ningún caso al respecto: “No es real, ese comunicado fue falso y ha circulado. Por ahora no tenemos ningún proceso, ni en curso, ni en denuncia, esto no está sucediendo en Medellín”, dijo.

Publicidad

Escuche el podcast Sin Tabú: