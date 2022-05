No hay que pagar con odio, el odio de Daniel Quintero: Fico Gutiérrez rechaza carta a colegio alemán

En diálogo con Meridiano BLU , el candidato presidencial Federico Gutiérrez se refirió a la polémica carta que enviada por un grupo de 23 padres de familia del colegio alemán Corporación Deustche Schule de Medellín en el que se rechaza el ingreso al plantel de las hijas del suspendido alcalde Daniel Quintero.

“La familia Quintero Osorio se ha hecho públicamente famosa por atacar, descalificar, deshonrar y buscar destruir de manera sistemática y descarada, sin prueba alguna, toda la estructura social y empresarial fundada en los grandes valores”, se lee en dicha misiva.

Publicidad

Ante esto, el candidato Gutiérrez manifestó su desacuerdo, argumentado que los hijos no deben quedar inmiscuidos en los errores que los padres cometan. Por esto invitó a los ciudadanos a sacar a las familias de la política.

“Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo tengo dos hijos, Emilio y Pedro, y no tienen por qué quedar inmiscuidos en los errores de los padres. Este señor, Daniel (Quintero), se dedicó a generar odio, ha maltratado a mucha gente, llegó a dividir la ciudad, pero le digo a gente que, cuando alguien tiene odio como él, no podemos replicar con más odio, tenemos que replicar con un abrazo”, señaló el candidato del Equipo por Colombia en BLU Radio.

Además, añadió: “Las niñas no tienen por qué pagar lo de sus padres. Saquemos a las familias de la política. El odio que profesa el otro no puede contagiarnos más de odio. (…) Yo sí rechazo eso. Yo no tengo puntos medios en eso. Cuando vi esto no me gustó”.

Publicidad

En medio del diálogo con Meridiano BLU, Gutiérrez también señaló que él es un candidato independiente y no representa el “continuismo de nada”. En ese sentido, también afirmó que debe existir una política de sometimiento para contrarrestar a las disidencias y al Clan del Golfo.