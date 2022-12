Alerta del ICA en Antioquia por 18 casos de influenza equina

La alerta está centrada en los municipios del Valle de Aburrá, debido a que en Girardota, Copacabana, Bello, La Estrella y Caldas están los 18 casos positivos de influenza equina tipo A de 25 verificados en el departamento, según confirmó el director del Instituto Colombiano Agropecuario en Antioquia, Juan David Martínez.



El experto explicó que la influenza es un virus de fácil propagación entre los caballos, por lo que la recomendación es evitar traslados y aglomeraciones para prevenir que se siga expandiendo.

Lea además: Brote de gripe equina obligó a suspender cabalgatas y otros eventos del Valle



En el municipio de La Ceja, oriente antioqueño, el ICA apenas adelanta las verificaciones y aún no hay casos positivos confirmados. Sin embargo, las autoridades cancelaron la cabalgata para prevenir contagios de este virus entre los animales.



El director del ICA manifestó que la influenza equina no es de manejo complejo y no se contagia de animal a humano.

