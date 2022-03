Algunos ciudadanos en Antioquia se quedarán sin votar por cambio irregular de su mesa de votación

Más de 20 ciudadanos en Antioquia denuncian que fueron cambiados de sus puestos de votación donde históricamente han votado. Incluso, BLU Radio conoció la historia de una mujer que aparece con su lugar de sufragio en otro municipio, a más de cinco horas del colegio donde votó en los últimos quince años.

Se trata de Luz Dionny Vásquez, de Bello, municipio donde ha votado en los últimos años en el colegio San Francisco de Asís cerca a su casa. Sin embargo, cuando consultó su mesa para esta jornada, apareció en Remedios, Antioquia.

La ciudadana se queja porque no podrá ejercer su derecho al voto este domingo.

"Estoy aterrada, no sé que pasó. Yo necesito que me resuelvan porque me están negando el derecho al voto. No sé si a más personas les está pasando esto, negándoles el derecho a votar", agregó.

Al Colegio José Félix de Restrepo también llegaron más de 20 personas que tuvieron el mismo problema.

"Yo estoy registrada acá pero ya no aparezco en la lista de registro (...) Traje a mi hermano Edgar Adolfo Builes a votar al Inem. Siempre ha votado toda la vida acá y resulta que ahora no le aparece la cédula inscrita", manifestaron dos electoras en el colegio.

La Registraduría respondió que esas quejas se estudiarán cada caso a caso para determinar qué ocurrió.

