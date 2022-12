Antioquia no tiene los recursos para deportar a más de 300 extranjeros capturados

Antioquia no sabe qué hacer con los extranjeros capturados, pues no cuenta con los recursos para deportarlos.



Según la Gobernación, son 297 venezolanos, 15 estadounidenses, 9 argentinos y 4 españoles. De China y Perú son 3 capturas por país y de Holanda, Brasil, Ecuador e Inglaterra son de a dos. Por eso, la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, dijo que se necesitan 200 millones de pesos para deportarlos, dinero que no tienen la Gobernación ni Migración Colombia.



“Esto agrava la situación carcelaria del departamento, no tenemos en los recursos. Migración necesita urgentemente los recursos para hacer la deportación”, dijo la secretaria.

La Gobernación está pidiendo apoyo económico a la Nación para que Migración Colombia los deporte.



Son capturas por todo tipo de delitos, en especial, narcotráfico y extorsión.

