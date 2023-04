Así funcionaban contratos que tenían allegados del senador Álex Flórez con el DAGRD en Medellín

Los contratos de Gloria Johanna Peláez Botero, Diana Carolina Blandón Restrepo, María Isabel Acosta Cardona y Jose Luis Osorio con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (DAGRD) en Medellín eran de los denominados popularmente como “de corbata”.

Las tres mujeres que estuvieron relacionadas sentimentalmente con el senador Álex Flórez y su mejor amigo, José Luis Osorio, hoy precandidato a la Alcaldía de Cartagena, tenían contratos por diferentes cargos en la entidad, pero todos con informes de ejecución que coincidían en diferentes meses y en actividades.

"En su informe de actividades que tenían mes a mes, en el que usted plasmó qué hizo y en qué trabajó mes a mes, tenían exactamente el mismo informe con exactamente el mismo error de ortografía", denunció el activista Alejandro Moncada en medio de un debate sobre el tema en el Concejo de Medellín.

Otros contratos a los que hicieron referencia los concejales durante la sesión incluyen los asignados para atender la Urgencia Manifiesta de mediados de 2022 y los de adquisición de cinco camionetas que se quedaron parqueadas más de tres meses, además de la compra de 100 radios que funciona con señal celular y no sirven en la ruralidad ni aglomeraciones, por tanto, son inutiles al Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Ante los cuestionamientos, la directora del DAGRD, Laura Duarte, prefirió evadir las situaciones expuestas y respondió que le decepciona que la midan por ser una mujer.

"No me miden a través de mi gestión, sino que me miden a través de quién fue mi amigo, quién fue mi pareja sentimental. Eso me entristece y me decepciona. Lastimosamente lo único que se habla es a partir de quién soy, basado en una subjetividad sumado a ser mujer", respondió la funcionaria a los señalamientos frente su noviazgo en el pasado con el hombre que aspira a la Alcaldía de la capital de Bolívar por Independientes.

Tras lo manifestado por Duarte varios de los concejales, entre ellos Daniel Duque, le pidió más seriedad, pues no respondió a las preguntas planteadas escudándose en la lucha feminista.

"No responde nada sobre los contratistas con falta de idoneidad por las urgencias manifiestas, no responde qué pasó con los contratos de los radios, no responde por los camiones contra incendio, no responde por los puestos corbata y lo único que hace es escudarse en que ella es mujer y que la estamos atacando por ser mujer. No señora directora, respete la inteligencia de los ciudadanos", cuestionó el corporado del Partido Verde.

Al finalizar la sesión de control político en el Concejo de Medellín, Blu Radio se acercó a la directora Duarte para conocer su opinión y obtener respuestas por los contratos expuestos, pero la funcionaria no atendió el requerimiento.

