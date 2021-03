Así quedó la piscina y salón social de unidad residencial afectada por derrumbe en Medellín

Si bien la temporada de lluvias ha causado graves afectaciones en diferentes puntos de Medellín, una de la zonas más afectadas en la de Rodeo Alto, donde un deslizamiento de tierra bloqueó la vía de ingreso a cerca de siete unidades residenciales.

Con esto, se estima que al menos 10.000 personas están incomunicadas por su vía principal y deben usar la ruta alterna, por la vereda El Manzanillo, la cual no está en las mejores condiciones.

El desprendimiento de tierra se reportó este miércoles cerca de las 7:00 de la noche en zona privada de una de las unidades, llamada Atavanza, afectando su salón social y piscina.

“Ya no se puede transitar más porque todo se derrumbó, todo este alud de tierra cae directamente sobre la carretera, que cerraron para evitar que la gente o los carros pasen porque es peligroso”, contó Nicolás Castro, uno de los residentes.

Esa parte del talud, ya había tenido varias intervenciones previas e incluso, la zona social no podía ser usada en su totalidad porque se habían reportado algunas grietas.

Publicidad

“Llevo 8 años en este edificio y el salón social y la piscina están cerrados hace 2 años por ese problema. Hay una demanda y hace poco se llevó a cabo la audiencia donde le ordenaron a la constructora hacer más estudios de suelo y, en menos de dos meses, intervenir el problema, pero mire ya los resultados”, relató Rubén Darío Escobar, otro de los propietarios.

Precisamente, la administradora del conjunto emitió dos comunicados: uno de ellos mencionaba la voluntad de la constructora en adelantar el reforzamiento y estabilización de los taludes.

El otro documento manifestaban que el Dagrd recomendó no transitar por las zonas sociales, que se drenaría el agua de la piscina y que la vía estará cerrada hasta nuevo aviso.

Además, reiteraba que no había riesgo para las torres de los apartamentos por lo que no era necesario evacuar por ahora.

Publicidad

🗣️ #Alcaldía24Horas - 11:20 p. m.

👨‍🚒 👷‍♂️ Equipo Técnico del @DAGRDMedellin y los #BomberosMedellín, atienden movimiento en masa en la calle 9A sur con 82, barrio Rodeo Alto, en Belén. En el sitio permanece el personal monitoreando el talud, atentos a condiciones del terreno 🚑. pic.twitter.com/GSwIjGUOBr — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) March 25, 2021

“Es muy preocupante la situación. Si bien se han dado información, no es muy exacta y más cuando las torres están muy cerca del área afectada", alertó Nicolás Castro.

"Se viene Semana Santa donde muchos de los residentes no vamos a estar dentro de la Unidad Residencial, sabemos que no es tan urgente, pero no va a dejar de llover y con la tierra es algo impredecible”, añadió.