Aún hay pendientes para la operación comercial de Hidorituango: XM al desmentir a Daniel Quintero

XM, operador del Sistema de Interconectado Nacional, aseguró que Hidroituango aún no está lista para su operación comercial y desmintió al alcalde Daniel Quintero sobre que ya estaba certificada la puesta en marcha.

La operadora del sistema señaló que las turbinas 1 y 2 de la hidroeléctrica cada vez avanzan en el cumplimiento de los requisitos para iniciar la etapa de pruebas ante el Sistema de Interconectado Nacional, pero aún no está lista para que se declare su operación comercial.

"Si bien las unidades cumplen con los requisitos para iniciar la etapa de pruebas, aún se tienen requisitos pendientes para ser declaradas en operación comercial por parte de EPM", indicó en un comunicado la compañía.

Según XM, para que se haga su puesta en marcha y se inyecte la energía al país, se requiere antes “el certificado del agente transportador del punto de conexión, que indique que las unidades de generación cumplen con los requisitos definidos en la reglamentación vigente”. Además, un acuerdo expedido por los acuerdos del Consejo Nacional de Operación de Energía que avale el cumplimiento de las pruebas técnicas.

Estas precisiones desmienten al alcalde Daniel Quintero que este martes, 22 de noviembre, aseguró que la compañía había hecho la certificación técnica del funcionamiento de las turbinas.

"Tenemos ya la certeza jurídica de que las sanciones en este caso no aplican porque los entes de XM que verifican el estado de la represa han certificado que ya está lista para entrar en operación dentro del cronograma y por tanto no es imputable, si no se alcanza a entrar antes del 30 de noviembre", había manifestó el mandatario previamente.

El proceso para certificar la puesta en marcha es aún más demorado porque, posterior a los certificados y se declare la operación comercial, XM explicó que el auditor de Hidroituango deberá preparar su informe y la Creg analizará si se cumplen las condiciones establecidas en la regulación para la devolución o ejecución de las garantías establecidas para el proyecto, es decir, que eviten que se cobren las millonarias multas de hasta 190 millones de dólares.