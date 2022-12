Carolina Ramírez confiesa cómo se sintió actuando junto a Juan Manuel Restrepo

La 'Reina del Flow', serie que ha encabezado el rating nacional, acogió a nuevos talentos que dejaron impresionada no solo a la audiencia sino a los actores más reconocidos que hicieron parte de la producción.

Con un emotivo mensaje, Carolina Ramírez confesó que Juan Manuel Restrepo, quien encarna a ‘Erick’, le dio una lección de humildad, pues en un principio tuvo desconfianza por la falta de experiencia del joven debutante en la actuación.

Publicidad

“Aquí solo hay amor... (y no es de vieja verde!) Este niño que se la jugó por hacer un trabajo honesto y emprender un camino largo y tedioso como lo es convertirse en un actor, me dio tal vez el cachetazo de humildad más grande. Tal vez el primer instante fue de recelo pues su no formación me dejaba la duda...”, expresó la actriz caleña en Instagram.

Lea además: Estas son las verdaderas voces de la telenovela 'La Reina del Flow'

Ramírez dejó al descubierto la buena relación que forjaron durante las grabaciones e incluso, como si fuese su mamá por fuera del set, no se ahorró elogios y consejos para la naciente estrella.

“Ser tu mamá a través de #Yeimy ha sido un honor, y más honor va a ser verte crecer como artista. No dejes de formarte, y recuerda siempre que estos son solo momentos. Efímeros e inconstantes. Pero el arte siempre será el mejor camino para hacer de este mundo un lugar más habitable”, escribió Ramírez.

Publicidad

Juan Manuel respondió al mensaje con unas emotivas palabras:

Publicidad