Carpeta de historial del vehículo del atentado en Bogotá permanece en Bello, Antioquia

La Secretaría de Movilidad de Bello, en el norte del Valle de Aburrá confirmó que la camioneta de placas LAF 565 que fue con la que se cometió el atentado terrorista en la Escuela General Santander está matriculada en esa oficina.

“El vehículo sí está matriculado aquí en Bello. Está la carpeta de su matrícula y el historial de traspasos”, dijo la Secretaria de Movilidad de Bello, Deisy Johana Posada.

El vehículo es una camioneta gris Nissan Patrol modelo 1993. “Peritos de la Fiscalía y la Policía ya estuvieron aquí en la Secretaría, con las actividades competentes. Yo les entregué la carpeta y extrajeron toda la información que necesitaban. Está la matrícula y los traspasos”, agregó la funcionaria.

La carpeta de matrícula del vehículo “sigue en mi poder porque hasta que no haya una solicitud oficial de un juez, no la puedo entregar, por temas legales, no se la puedo entregar ni siquiera a ellos, a los peritos”, finalizó Posada.

Según el reporte que aparece en el RUNT, del vehículo LAF 565 el propietario es José Aldemar Rojas Rodríguez, como lo anunció el fiscal Néstor Humberto Martínez. En él, además, se conoció que los datos de notificación del propietario son una vivienda en Bogotá, ubicada en la Avenida Caracas número 27 – 15 sur, dirección que BLU Radio confirmó no existe.

