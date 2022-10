Cinco menores de edad se negaron a salir de las filas de las Farc en Antioquia

De acuerdo con el mandatario, es un tema que está en estudio porque a los menores guerrilleros deben garantizarles ciertos derechos y sería contraproducente para el proceso de paz que permanezca en los puntos de normalización.



Luis Pérez Gutiérrez también apoyó que algunos bebés que permanecen con sus padres en las cinco zonas de concentración designadas para Antioquia, no sean entregados a otras entidades gubernamentales porque “sería desarraigarlos del seno de su familia”.



El mandatario antioqueño confirmó que este fin de semana fueron entregados ocho menores próximos a cumplir los 18 años para su proceso de adaptación con el ICBF. Según las directrices, mientras no culmine el proceso no entregarán detalles de dónde y en qué estado están.