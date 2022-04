CNE no da vía libre a revocatoria contra Quintero: le revisarán al magistrado Abreo el expediente

Mientras que en Cúcuta dan vía libre a la jornada de revocatoria contra su alcalde, sigue enredado y sin solución en el Consejo Nacional Electoral, CNE, el proceso en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero .

En la Sala Plena no han podido resolver si avanza o no el proceso revocatorio en el Consejo Nacional Electoral, un expediente que tiene en su despacho el magistrado César Abreo y, debido a que no hay una definición su compañero, el magistrado Renato Contreras le solicitó formalmente copia del expediente que lleva sobre las posibles irregularidades en la financiación de la revocatoria.

Contreras, junto con su equipo, verificará en los más de 2.000 folios que tiene este expediente en la CNE para analizar si las supuestas inconsistencias en las cuentas es acorde o no con todas las pruebas recaudadas durante el año y medio, tiempo en el que se ha realizado el estudio.

Uno de los que reaccionó por no tener una respuesta fue Andrés Rodríguez, uno de los voceros de la revocatoria.

“Es terrible la forma como este señor, que es abogado trata de desconocer el trabajo correcto que se hizo con la contabilidad con esta recolección de firmas, con personajes como este señor Abreo difícilmente se puede garantizar la estabilidad democrática de este país”, dijo el señor Rodríguez.

La próxima sesión de la Sala Plena está prevista para el lunes 25 de abril y se espera que en esta se conozca la decisión de Contreras.

