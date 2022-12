Comerciantes de la 70 protestarán por pérdidas durante el cierre previo a misa papal

Alrededor de 130 comerciantes del sector de la 70 protestarán este viernes por las pérdidas millonarias que les género el cierre total de la avenida, pues no se permite que quienes llegan a la misa del papa compren en sus negocios.





Las pérdidas oscilan entre 5 y 10 millones de pesos por negocio después del cierre con vallas entre las calles 9 y 26 B, debido a que las 800 mil personas que harán fila antes de la misa, cuando pasen el primer filtro, no podrán comprar sus productos y solo podrán acceder a lo que venderán los Mercados Campesinos.





José Guillermo Hernández, un venezolano que tiene un restaurante, aseguró que las autoridades les hicieron recomendaciones en sus negocios y les sugirieron comprar más productos, lo que les va a generar pérdidas.





"Todos hicimos préstamos, nos endeudamos y no vamos a poder vender, porque las vallas van a estar tapadas y la gente ni siquiera va a poder ver los productos", afirmó el comerciante.





José Gregorio, junto a otros 40 comerciantes, adelantará la manifestación en la que pedirán a las autoridades que retiren un poco las vallas o les brinden una solución.





