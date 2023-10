Con estudio de patología determinarán causas del colapso de techo en jardín infantil de Envigado

La Alcaldía de Envigado contratará un estudio de patología para determinar las causas que produjeron el colapso del cielo falso de una de las aulas del CDI Michín por el que falleció un niño de tres años a inicios de octubre. Avanzan labores para reubicar a otros menores afectados por la suspensión de los servicios en otros centros.

Las autoridades en el municipio de Envigado aún no tienen respuestas concretas, pero avanzan en las investigaciones para establecer qué fue lo que produjo el desplome de uno de los techos del Centro de Desarrollo Infantil Michín que cobró la vida de Martín Úsuga, un niño de tres años de edad que se encontraba en el lugar.

Para tal fin, Braulio Espinoza, alcalde de esa localidad del sur del Valle de Aburrá, anunció que espera en un plazo no superior a 20 días tener adjudicado un estudio de patología con el fin de determinar de una manera técnica qué fue lo que sucedió.

El mandatario indicó que incluso se espera la participación de expertos de universidades como la Nacional y Eafit para que a partir de causas demostrables no solo se pueda intervenir la infraestructura averiada, sino que se pueda dar claridad sobre la emergencia tanto a las familias de los menores como a la opinión pública.

"No puedo tocar techos, no puedo tocar estructura y no queremos hacer nada hasta que no tengamos un estudio definitivo de cuál fue la causa del colapso. Solo con ese estudio no tengo ningún problema informal qué fue lo que pasó", indicó.

Espinoza recalcó que aún no hay explicaciones claras sobre lo ocurrido ya que no había alertas ni requerimientos previos sobre ese ni ningún otro techo del CDI, construidos de la misma manera.

Sobre la reubicación de los niños que se beneficiaban de este espacio, el alcalde aseguró que se encuentran en proceso de lograr los permisos con el ICBF para que por lo menos un grupo sea recibido en aulas ambientales del barrio El Dorado.

"Estamos mirando, al lado del centro de salud infantil en El Dorado hay unas aulas ambientales que están protegidas y que pueden cumplir si el ICBF nos los aprueban, para tener ahí unos niños", añadió Braulio.

Sobre otros procesos de esclarecimiento del trágico suceso, también se conoció que la Fiscalía y otros organismos competentes adelantan sus respectivas indagaciones.

