Concejal de Bello pide transparencia en pago de deuda de la Alcaldía a EPM por PTAR Aguas Claras

Jhonatan Correa, concejal del municipio de Bello, denunció que se convirtió en todo un enigma la forma en que la Alcaldía de esa localidad del norte del Valle de Aburrá asumió el pago de una cuantiosa deuda con Empresas Públicas de Medellín a la cual le obligó una decisión de segunda instancia del Consejo de Estado desde septiembre de 2020.

La suma que está relacionada con la devolución de recursos desde la Alcaldía corresponde a la plusvalía del predio en el que se construyó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aguas Claras y asciende a 189.526 millones de pesos, segúnel reciente reporte de la administración a Blu Radio.

Frente a esa cuantiosa obligación, que según Correa pone en riesgo las finanzas y la inversión del municipio, el entonces alcalde Óscar Andrés Pérez aseguró ante la plenaria del Concejo Municipal que no se pagaría.

"Hoy les doy la seguridad honorables concejales, Bello no va a pagar eso, pero no porque no lo vamos a pagar. No, no, no, legalmente", dijo el exmandatario, hoy en casa por cárcel, durante la instalación de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo de 2023.

Pero esa advertencia al parecer no se estaba cumpliendo y el concejal Correa adviritó que hasta el día de hoy no ha existido transparencia frente a ese proceso de cobro coactivo, que según él, se habría pactado posteriormente de manera privada con EPM.

"La ciudadanía tiene el derecho de darse cuenta en dónde están invertidos los recursos, en qué se están invirtiendo y eso también tiene que ver con las deudas que estamos pagando. La ciudadanía no se ha enterado, el Concejo no lo sabe, no se ha hecho público y ha tocado recurrir a derechos de petición para saber en qué están invertidos", resaltó el concejal.

En respuesta a las inquietudes de Blu Radio, Carmen Cecilia Escobar David, Secretaria Jurídica del municipio, respondió que ese acuerdo de pago sí fue socializado ante el Concejo en la misma sesión del 1 marzo y a finales de ese mismo mes se firmó el compromiso que ahora está vigente.

En la actualidad el municipio aporta 8 mil millones de pesos al año a esa deuda vía cuentas cruzadas con la compañía de servicios públicos.

"La idea es que año a ñao hacemos cruce de cuentas y si depronto no alcanza con el cruce de cuentas el municipio pagará el excedente", detalló la funcionaria.

De igual manera, dentro del acuerdo de pago, dicen desde la Alcaldía, se logró llegar a un acuerdo para no demandar la decisión vigente del alto tribunal, pero sí conservar la potestad de realizar nuevamente ese cobro de plusvalía para el cual ya enviaron información que evalúa EPM.